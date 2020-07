Rifiuti, in arrivo il mutuo da 12 milioni per Abc

Abc e il Comune di Latina possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Cassa Depositi e Prestiti ha finalmente deliberato la concessione del mutuo di 12 milioni di euro in favore dell’azienda speciale, per l’avvio del servizio porta a porta anche in città e per gli investimenti sui mezzi.

“Passo dopo passo – commenta l’assessore Dario Bellini – è con grande soddisfazione che registriamo come la politica di portarsi avanti coi bandi si stia rivelando vincente, poiché ci permetterà di effettuare acquisti di nuovi mezzi e materiale in un tempo ridotto e di poter partire già da ottobre con il primo step del porta a porta“.