Ripascimento, Tiero: “Il Comune non perderà i fondi regionali”

Enrico Tiero, presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive del Consiglio regionale del Lazio, ha recentemente rassicurato che il Comune di Latina non perderà i fondi regionali destinati al progetto di ripascimento per contrastare l’erosione costiera nel tratto tra Foceverde e Capoportiere. Il progetto era stato oggetto di dibattito nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, dove l’assessore Gianluca Di Cocco aveva risposto alle critiche dell’opposizione.

Tiero ha sottolineato la disponibilità della Regione Lazio nel collaborare con il Comune di Latina per risolvere eventuali ostacoli burocratici, ribadendo l’importanza dell’utilizzo della sabbia dragata dal canale di Rio Martino per il ripascimento. Ha inoltre proposto soluzioni per mitigare l’erosione, come l’installazione di barriere soffolte e pennelli, insieme a tecniche di ingegneria naturalistica per consolidare l’ambiente dunale attraverso la piantumazione di essenze arboree autoctone.

Tiero ha anche criticato le precedenti amministrazioni comunali, in particolare quella guidata dall’ex sindaco Damiano Coletta, per non aver affrontato efficacemente la questione dell’erosione durante i sei anni di mandato. Ha concluso auspicando un rapido avanzamento delle autorizzazioni necessarie, affinché il territorio e i suoi fruitori possano finalmente beneficiare degli interventi attesi.