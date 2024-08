Rissa tra donne a Cisterna, emessi quattro Daspo

Si sono rese protagoniste, nel mese di giugno scorso, della rissa avvenuta di fronte un esercizio commerciale di Cisterna. E’ per questo motivo che il Questore di Latina ha emesso quattro provvedimenti di Daspo a carico di tre donne ed un uomo ritenuti responsabili, a vario titolo, dell’inaudito episodio di violenza.

Nel pomeriggio del 28 giugno scorso, i poliziotti del commissariato erano intervenuti sul posto a seguito di numerose segnalazioni per una rissa in atto tra alcune donne. Una volta sul posto gli agenti hanno rinvenuto la presenza di tre donne con segni di percosse e grazie all’ascolto di alcuni testimoni erano riusciti a ricostruire quanto accaduto poco prima.

Da quanto emerso una delle donne coinvolte, accompagnata dal marito, si sarebbe scagliata contro altre due donne per motivi non precisati e da lì si sarebbe innescata la rissa, con colpi veri tra le partecipanti e anche l’uso di una grata di ferro tra le donne, situazione terminata solo con l’udire delle sirene attivate dalla pattuglia del Commissariato.

Il marito di una delle donne coinvolte invece, pur non partecipando attivamente alla rissa, avrebbe più volte incitato sua moglie a colpire le altre. A seguito di tali fatti le donne sono state tutte denunciate per rissa aggravata e lesioni personali aggravate ed in seguito alla lettura degli atti d’indagine, sono stati attivati i procedimenti amministrativi volti all’emissione del Daspo Urbano.