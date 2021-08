Rita Palombi è il candidato sindaco di Sezze Bene Comune

Ufficializzata Rita Palombi come candidata a sindaco di Sezze per la formazione Sezze Bene Comune alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi.

“Nel complesso panorama sociale, economico e di crisi valoriali che ci troviamo ad affrontare in questo delicato momento – sottolinea la Palombi – la politica che si affaccia sullo scenario locale e provinciale, non rassicura i cittadini e li disorienta, generando sfiducia nei confronti dei partiti e delle istituzioni. A Sezze si è strutturato nel tempo un sistema che ha completamente svuotato di contenuti il confronto politico. Ora si sta correndo il rischio di una riproposizione di uno schema di equilibri che per anni ha tenuto bloccato un paese sulle sue potenziali evoluzioni, a causa di logiche che hanno logorato e fagocitato tutte le nuove forme di aggregazione che si affacciavano sul panorama politico-istituzionale. Esperienze completamente bruciate per lasciare spazio alle solite logiche che non si interessano di bene comune ma di interessi specifici.

Abbiamo accettato di partecipare ad una serie di incontri promossi da tutte le forze politiche – racconta ancora l’esponente di Sezze Bene Comune – auspicando un disegno di ampio respiro in grado di trovare una visione condivisa con le diverse realtà presenti sul territorio. Purtroppo, però, abbiamo constatato che non è maturata la volontà di mettere in moto un processo delle modalità operative nell’attuazione dei programmi. Sezze Bene Comune – conclude – intende operare in trasparenza sulle progettualità e in collaborazione con le risorse associative del territorio, come referente dei bisogni dei cittadini”.