Roadpol, dall’11 al 17 ottobre controlli a mezzi pesanti e autobus

Il Network Europeo delle Polizie Stradali “ROADPOL” ha programmato, nel periodo 11-17 ottobre 2021, l’effettuazione dell’Operazione Congiunta Europea denominata “Truck & Bus”, alla quale ha aderito la Sezione di Polizia Stradale di Latina, mettendo in campo le pattuglie sezionali e quelle dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia.

L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030.

L’attività si articola attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

Lo scopo della campagna “Truck & Bus” è di operare una intensificazione dei controlli, effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera. Durante le giornate di controlli, gli agenti della Polstrada procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

A tal fine, la Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale, per tutto il periodo in questione e sulle 24 ore, l’effettuazione di mirati controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus.