Roberto Casalino torna a Sanremo con un brano per Le Vibrazioni

Roberto Casalino, il cantautore di Latina, non salta un Sanremo e torna con un brano per Le Vibrazioni. “Torno con ‘Dov’è’, scritto esattamente un anno fa – scrive su Facebook – e che firmo insieme a Davide Simonetta e Francesco Sarcina. Nel testo mi pongo una serie di interrogativi sul mio sentire, su ciò che mi circonda, sullo ‘stare dove si sta bene’, sul sentirsi a volte ‘fuori posto nel posto’ in cui ti trovi”.

La canzone ha per tema centrale il concetto di resilienza, la capacità di affrontare e superare le difficoltà della vita senza farsi travolgere.

Casalino è riuscito ad emozionarci con tanti suoi testi. Vanta successi come Non ti scordar mai di me e Novembre, cantate da Giusy Ferreri, Cercavo amore per Emma Marrone, Distratto per Francesca Michelin, Magnifico per Fedez e L’essenziale che vale a Marco Mengoni la vittoria al Festival di Sanremo 2013.

Ha scritto poi per tanti altri cantanti come Alessandra Amoroso, Annalisa, Nina Zilli, Francesco Renga, Dear Jack e Antonello Venditti. Anche questa volta non deluderà il suo pubblico che lo segue anche come cantante. Quattro sono i suoi album in attivo. L’ultimo “Il fabbricante di ricordi”.

