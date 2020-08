Rocca Massima tra i comuni vincitori di “Tandem. Bici in Comune”

Sono stati proclamati i 50 vincitori del concorso “Tandem. Bici in Comune”. C’è anche Rocca Massima, comune lepino a cui vanno in premio due e-bike.

Il concorso, promosso da Iren in collaborazione con Anci, aveva messo in palio 100 e-bike (due per ciascun comune vincitore). Riservato ai comuni con meno di tremila abitanti, ha visto 140 domande presentate. Lo scopo del premio è incentivare le “buone pratiche” in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa; riconoscere i progetti innovativi capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei cittadini, ma anche dei turisti o dei visitatori occasionali e quindi sulla qualità della vita complessiva delle singole comunità. Fra i premiati, progetti di concreta solidarietà sociale, iniziative di mobilità alternativa in comuni montani, azioni di promozione e riscoperta di aree turistiche ed archeologiche.