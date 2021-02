Roccagorga, i casi di covid non calano: un’altra settimana di zona rossa

ROCCAGORGA – I casi non calano e viste le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus, il paese di Roccagorga rimanere almeno per un’altra settimana in zona rossa. Il prolungamento era quasi scontato, in attesa dell’ordinanza della Regione Lazio, arrivata nel pomeriggio, che proroga le restrizioni dal 1 al 7 marzo. Con la nuova ordinanza saranno tre le settimane complessive di zona rossa per il comune di Roccagorga.

Il quadro era già emerso nitido dall’incontro di ieri in Prefettura tra il Prefetto Maurizio Falco, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione Asl Antonio Sabatucci e in collegamento video il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro.