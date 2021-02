Strada Frosinone-Latina, arriva la risposta dell’Upi Lazio

FROSINONE – Dopo la lettera di Danilo Magliocchetti, capogruppo della Lega al Comune di Frosinone e consigliere delegato all’Anci, sulla realizzazione della strada a scorrimento veloce Frosinone/Latina, è intervenuta l’Unione Province d’Italia Lazio. A parlare il presidente Antonio Pompeo ed il vice presidente Carlo Medici (a loro volta presidenti rispettivamente delle province di Frosinone e Latina). Riportiamo la nota congiunta.

“Un collegamento infrastrutturale veloce e moderno che unisca le province di Frosinone e Latina non soltanto rappresenta un’opera strategica e funzionale dal punto di vista logistico, ma senza dubbio si rivelerebbe un volano per lo sviluppo integrato dei territori sui quali sono ubicati numerosi e importanti insediamenti produttivi e industriali. – aggiungono – L’importanza degli agglomerati industriali fortificata dalla fermata del Frecciarossa, ultimo servizio infrastrutturale, rende essenziali i collegamenti tra le due Province. Senza contare i vantaggi che scaturirebbero in termini di flussi turistici nei mesi estivi. – concludono – Come Upi Lazio, metteremo in campo tutte le azioni e gli interventi necessari affinché un’opera così importante, non solo per le province ma per l’intero territorio regionale, possa essere inserita nella programmazione dell’immediato futuro”.