Un ragazzo di 28 anni di Roccagorga è stato arrestato per detenzione e spaccio di cocaina, ma anche per una pistola clandestina e per ricettazione.

Il personale della squadra Mobile di Latina ha deciso di intervenire presso l’abitazione dell’uomo, a Roccagorga, effettuando una perquisizione domiciliare, alla presenza dell’avvocato di fiducia.

All’interno della camera da letto sono stati trovati 1 borsone di colore blu contenente una busta di cellophane di colore arancione, al cui interno c’erano 6 involucri sottovuoto e termosaldati, contenenti “sassi” di colore bianco. In totale 700 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio, diversi bilancini di precisione funzionanti, una macchina per sottovuoto e molteplici bustine per il confezionamento.

Sono stati poi rinvenuti 1.230 euro in contanti, ritenuti provento illecito dell’attività di spaccio nonché, nel garage di pertinenza dell’abitazione, una pistola revolver “Colt” modello “detective” 38 Special con matricola abrasa e 6 cartucce stesso calibro.

