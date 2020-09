Roccagorga, positivo al Covid cerca di fuggire: lo ferma il sindaco

Un uomo del Mali, risultato positivo al coronavirus, aveva interrotto i contatti con la Asl e stava per prendere un autobus per allontanarsi da Roccargorga, dove vive. A trovarlo e fermarlo è stato il sindaco di Roccagorga che ha raccontato la vicenda.

“Trovandomi a transitare con la mia auto nella zona limitrofa a questa abitazione dichiarata come propria residenza dalla persona in questione, la mia attenzione veniva attirata da una persona che in tutta fretta, con un bagaglio, saliva sul pullman di linea che si trovava a transitare”.

La prima cittadina non si è data per vinta e ha seguito il mezzo contattando il 112 , la polizia locale, il Cotral e la Asl. “Con un lavoro congiunto con le forze dell’ordine siamo riusciti a fermare il pullman presso la stazione ferroviaria di Sezze riuscendo ad intercettare la persona risultata positiva che stava scappando e a metterla in sicurezza (infatti ora si trova in una struttura sanitaria) e a mettere in sicurezza tutte le altre persone presenti.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questa operazione di tutela della salute pubblica e tutte le persone che, alla stazione ferroviaria di Sezze mi hanno rappresentato il loro sostegno quando hanno capito l’impegno che avevo personalmente messo a tutela di tutti i viaggiatori e di tutte le persone presenti”.