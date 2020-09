Il sindaco di Formia corre ai ripari dopo che un importante focolaio di coronavirus ha interessato la città e obbliga tutti alla mascherina nei luoghi pubblici, anche all’esterno, per tutta la giornata.

Ieri sera è stata emanata l’ordinanza. “Ogni cittadino – fa sapere l’amministrazione – quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico, deve obbligatoriamente indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto – prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l’utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili).

La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone”.

Ieri pomeriggio la Asl aveva divulgato i primi risultati dei tanti tamponi effettuati negli ultimi giorni: su 94 test 17 sono risultati positivi. Oggi saranno diffusi gli altri esiti. La prima cittadina inoltre terrà più tardi una conferenza stampa per fare il punto della situazione.

Dalle 14 sarà invece attivo il drive in provvisorio presso l’area mercato di Formia in via Olivastro Spaventola. La Asl invita tutti coloro che ritengono di aver avuto contatti con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia di recarsi al drive-in per il tampone rapido. L’accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica. Sarà aperto anche domenica 20 e lunedì 21 settembre”