Roccasecca dei Volsci, avvistato di nuovo grosso serpente. Il sindaco: “Massima cautela”

Il sindaco di Roccasecca dei Volsci, Barbara Petroni, ha comunicato un nuovo avvistamento di un serpente di grandi dimensioni. L’allarme era stato già lanciato questa estate, quando un rettile, che poteva sembrare un’anaconda, era stato avvistato lungo il fiume Amaseno.

Questa volta l’esemplare sarebbe stato notato in via da Basso. La prima cittadina ha così voluto avvisare la cittadinanza: “Si è diffusa in Paese la notizia relativa all’avvistamento di un rettile di grandi dimensioni.

Non sappiamo al momento se si tratta dello stesso rettile avvistato alla fine di luglio lungo il Fiume Amaseno.

Ho atteso qualche giorno prima di comunicarvelo perché non volevo creare allarmismi in un periodo già particolarmente difficile, tuttavia, ritenendo la fonte attendibile, alla luce del fatto che molti concittadini sono impegnati nella raccolta delle olive, raccomando la massima attenzione e cautela”.