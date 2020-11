Carnevale scrive al prefetto e chiede convocazione Comitato ordine e sicurezza

Il consigliere comunale Massimiliano Carnevale ha inviato una lettera aperta al prefetto di Latina, Maurizio Falco, per la convocazione di un Comitato sull’Ordine e la Sicurezza dopo i fatti accaduti recentemente nei quartieri di Latina, in ultimo dopo l’aggressione ai soccorritori da parte di uno straniero nel quartiere di Villaggio Trieste. “Tale iniziativa – ha spiegato il capogruppo Lega al Comune di Latina – dopo i reiterati appelli al nostro sindaco Coletta affinché da parte del Comune fosse dedicata maggiore attenzione alle problematiche di aree della città particolarmente sensibili come appunto Villaggio Trieste e il Quartiere Nicolosi”.

“I fatti di cronaca di questi giorni – si legge nella missiva – mi hanno indotto a sottoporLe la necessità di convocare il Comitato di Ordine e Sicurezza al fine di attenzionare realtà del nostro territorio dove l’illegalità e l’insicurezza rischiano di sfociare in disordini sociali che devono necessariamente essere prevenuti. Sappiamo perfettamente che questa richiesta dovrebbe arrivare dal sindaco Coletta invece che da un semplice consigliere Comunale, seppure capogruppo del primo partito nelle ultime tornate elettorali. Un compito, quello di sollecitare la convocazione del Comitato proprio del primo cittadino di Latina, ma preso atto ancora una volta dell’inerzia del Sindaco a cui nel corso del tempo abbiamo rivolto una serie innumerevoli di appelli per affrontare le tante emergenze sociali dei nostri quartieri, mi vedo costretto a confidare nella Sua sensibilità e attenzione alle problematiche del territorio che Ella ha finora sempre dimostrato fin da suo insediamento.

È di ieri infatti l’ennesima notizia riportata dalla stampa locale di tumulti nel quartiere del Villaggio Trieste con tanto di aggressione ad esponenti delle forze dell’ordine. Parliamo purtroppo di un quartiere ormai da anni lasciato in completo abbandono da questa amministrazione comunale che non ha saputo far altro che coltivare la rassegnazione dei residenti che ogni giorno si vedono negata la possibilità di poter tornare a vivere i loro spazi pubblici e comuni in sicurezza. Tutto ciò a causa di una importante presenza di persone extracomunitarie, molte delle quali probabilmente irregolari, che hanno occupato vie e giardini del quartiere trasformandole in piazze di spaccio e illegalità. In conseguenza di questa intollerabile situazione è poi venuto meno anche il senso di sicurezza e protezione fondamentale per condurre una vita serena in quei luoghi. Un senso diffuso di insicurezza che dal calar della sera diventa impossibilità di uscire di casa anche solo per andare a fare la spesa nei negozi circostanti senza il rischio di essere minacciati o aggrediti. Una condizione simile vissuta anche da altri quartieri come ha ben rappresentato anche il servizio del Tg satirico ‘Striscia la Notizia’ per quel che riguarda la zona del Nicolosi.



Mi trovo dunque costretto a rivolgermi a Lei, che già in questi mesi ha dimostrato tutta la sua disponibilità e attenzione al tema della sicurezza, perché dispiace che siano caduti nel vuoto diversi appelli rivolti al Sindaco dal sottoscritto, dal comitato di quartiere e addirittura dai nostri europarlamentari del territorio.