Roccasecca, pauroso incendio in collina durato tutta la notte

Il violento incendio, divampato nella serata di ieri, nella zona di Monte Cerro a Roccasecca dei Volsci, è proseguito fino a questa mattina con le operazioni di spegnimento che, hanno coinvolto diversi mezzi aerei e di terra dei Vigili del Fuoco. Un attività incessante durata di circa 13 ore.

L’ipotesi è prevalente è che si tratti di un rogo doloso, testimoni sostengono di aver visto un auto e movimenti sospetti intorno alle 20.45, in via Fornace. Questa mattina la situazione è migliorata ma ancora non risolta definitivamente.

Il fuoco è iniziato alle 21 e per tutta la notte la collina ha continuato a bruciare. Le squadre di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono state a lavoro per lunghe ore, per cercare di domare il rogo ed evitare che le fiamme si avvicinassero al centro abitato.

“Purtroppo – ha spiegato ieri sera il sindaco Barbara Petroni attraverso la pagina Facebook di Roccasecca dei Volsci – non è semplice perché il fuoco è stato appiccato poco prima delle 21 ed i mezzi aerei non possono intervenire”.

Sempre su Facebook, Petroni ha ringraziato i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale ed i gruppi di Protezione civile di Roccasecca, Sonnino, Priverno e Roccagorga per l’incessante impegno.