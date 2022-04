Rotary Club Latina ed Onlus ‘La Banca delle Visite’, insieme per la solidarietà

Il Rotary Club Latina si conferma come protagonista nel campo solidale con le proprie iniziative, tra cui ‘Cura Famiglie’. Iniziativa che ha consentito la raccolta di numerose donazioni e grazie alla collaborazione che nascerà con la Onlus ‘La Banca delle Visite’, consentirà inoltre l’erogazione di cure mediche a persone e famiglie in difficoltà.

Nei giorni scorsi il Presidente del Rotary Club Latina, Alfredo Cugini, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Onlus affinché ci si adoperi in maniera sempre più organica ed in rete, nella sensibilizzazione della comunità locale e delle sue realtà sociali ed istituzionali, alla diffusione del circuito solidale, sostenendo come possibile, iniziative a sostegno della Banca delle Visite che, nell’ambito della partnership, si impegna a devolvere visite mediche specialistiche a persone in difficoltà, da svolgersi presso professionisti e strutture sanitarie dislocate sul territorio, andando incontro alle esigenze degli utenti richiedenti.

“Saranno messe a disposizione da subito 30 prestazioni solidali – ha affermato Michela Dominicis, Presidente di Banca delle Visite – oltre a quelle che saranno erogate grazie ai fondi corrisposti da parte del “Cura Famiglie.

Rammentiamo che il “Cura Famiglie” è oggi un progetto di service, del “Rotary Club Latina” coordinato da Giuseppe Gisotti, nato nel pieno dell’emergenza COVID per dare concreto sostegno a famiglie di Latina in difficoltà nei diversi ambiti, anche in quello sanitario e collaborando attivamente con la Caritas diocesana”.