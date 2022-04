Aprilia, Comune in supporto ai non udenti

Intesa tra Comune di Aprilia e L’Associazione “Emergenza Sordi APS” per promuovere azioni di utilità socio-sanitaria, ambientale e culturale a livello comunale, nello specifico la comunicazione “inclusiva” per migliorare le relazioni con i non udenti.

Il protocollo mira ad ampliare le forme di comunicazione estendendo alle persone non udenti la possibilità di effettuare segnalazioni e richieste di intervento alla Polizia Locale. Tra gli obiettivi principali perseguiti vi è quello di sviluppare la comunicazione tra Polizia Locale e i sordi in situazioni emergenziali e non, attraverso un canale di comunicazione efficace con l’utilizzo dell’applicazione “App Municipium” come strumento utile per la salute e la sicurezza dei sordi.

La genesi del progetto, il protocollo e la sua applicazione verranno descritte durante la Conferenza stampa di domani alle ore 11 presso la sala consigliare “Luigi Meddi” di Piazza Roma alla presenza del sindaco Antonio Terra, dell’assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, del comandante della Polizia locale Massimo Giannantonio ed il presidente dell’associazione Luca Rotondi.

“Un momento importante questo del protocollo, spiega l’assessora Barbaliscia, un punto di contatto tra i cittadini non udenti e le istituzioni. In questo modo accorciamo le distanze comunicative tra le parti soprattutto in situazione emergenziali. Questo Protocollo rappresenta un atto di pari opportunità per i tanti cittadini non udenti che abitano sul territorio comunale”.