Round Robin, buona la prima alla Boxe Latina

In corso la tre giorni di sfida internazionale tra Italia, Bulgaria e Croazia

La Boxe Latina archivia la prima giornata del Round Robin riservato agli Schoolboy. Una sfida dall’11 al 13 luglio, tra Italia, Bulgaria e Croazia in programma Bel colpo d’occhio al PalaBoxe Città di Latina, in un contesto internazionale che avvicina le Nazionali all’appuntamento di Banja Luka, sede in Bosnia dei Campionati Europei EUBC.

Cerimonia inaguruale in piena regola, dall’ingresso delle rappresentative all’inno nazionale. Ieri si sono disputati 12 incontri, di cui 8 a favore dei pugili italiani, guidati dal tecnico responsabile Patrizio Oliva e i maestri Mrico Turrin e Rocco Prezioso. Questi i risultati: 40 kg Vinci b. Duric p. 3; 44 kg Di Bella b. Lukacevic p. 3; 44 kg Lo Piccolo b. Samardzij p. 3; 48 kg Kunstovic b. Vacca p. 3; 50 kg Spaziani b. Peic p. 3; kg 52 Morelli b. Strojansek p. 3; kg 54 Fulanovik b. Risoluti p. 3; kg 54 Spasov b. Panetta p. 3; kg 57 Barone b. Krunic p. 3; kg 60 Hoxjai b. Saleme p. 3; kg 63 Miglietta b. Certa p. 3; kg 66 Ricci b. Krmpotic p. 3.

Appuntamento ogni sera alle 20.30, ingresso libero.