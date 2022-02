Ruba durante i domiciliari, arrestato

Il Tribunale di Latina ha emesso un’aggravamento della misura cautelare per un uomo, arrestato in precedenza per furto aggravato e posto ai domiciliari, che, nelle ultime settimane si è allontanato più volte allontanato dal proprio domicilio in orari serali e notturni.

Inoltre, lo stesso, sempre durante l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, si era reso anche protagonista, nei giorni scorsi, di un furto consumato all’interno di un Circolo cittadino del capoluogo pontino.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso l’Istituto Penitenziario “Regina Coeli” di Roma.