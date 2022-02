Al Giulio Cesare di Sabaudia una promessa della Taekwondo italiana

La scuola superiore dell’Istituto “Giulio Cesare” di Sabaudia non è la prima volta che vede tra i propri banchi formarsi sportivi di alto livello. Questa volta si tratta del Taekwondo, arte marziale in cui eccelle il giovane Leonardo Fiordalisi, che frequenta la classe prima del Liceo sportivo.

Il giovane è considerato un atleta di interesse nazionale nella disciplina del Taekwondo ITF e rappresenta il grado di cintura nera I DAN. A seguito delle selezioni avvenute il 16 gennaio scorso a Udine e il 12 febbraio a Napoli è entrato a far parte della Nazionale Italiana Taekwondo ITF che lo vedrà coinvolto ai Campionati Italiani, in programma il 3 aprile a Napoli e ai Campionati Mondiali, che si terranno dal 27 al 31 luglio in Olanda.

Il suo già ricco palmares sportivo di Taekwondo ITF è il seguente:

SPAGNA 2018: Medaglia d’oro combattimenti, medaglia bronzo forme

INGHILTERRA 2018: Medaglia d’argento combattimenti, medaglia d’argento forme

CALABRIA 2019: Medaglia d’argento combattimenti

FONDI 2019: Medaglia di bronzo combattimenti

SPAGNA 2019: Medaglia d’argento combattimenti

VERONA 2020: Medaglia d’argento combattimenti, medaglia d’argento forme

TERRACINA 2021: Medaglia d’oro forme

Inoltre Leonardo vanta anche di numerose vittorie nella kick boxing (WAKO). Il dirigente scolastico e il corpo docente fanno un in bocca al lupo a Leonardo per gli imminenti e prestigiosi impegni sportivi che si accinge ad affrontare.