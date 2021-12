Sabaudia, a maggio i Campionati Europei Under 19 di canottaggio

Sabaudia riaccende il motore organizzativo degli eventi remieri internazionali presentando il logo ufficiale dei Campionati Europei Under19 in calendario sul Lago di Paola il 21 e 22 maggio 2022.

La kermesse continentale è stata assegnata alla città pontina direttamente da World Rowing, la federazione mondiale di canottaggio, durante il congresso straordinario ospitato a Linz (Austria) il primo settembre 2019. Un’assegnazione che oggi conta anche sul successo organizzativo della terza tappa di Coppa del Mondo 2021 che ha riportato Sabaudia al centro della scena internazionale a distanza di quarantatré anni. In gara nel 2022 tutte le nazioni più forti d’Europa che schiereranno i migliori talenti delle squadre Under 19 per rincorrere i titoli continentali. Numeri di qualità che mirano a far conoscere e valorizzare il territorio, già ampiamente apprezzato durante l’evento dello scorso anno con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. 25 Paesi ed un totale di 147 equipaggi hanno dato vita a 84 regate, di cui 13 finali olimpiche. Le regate sono state trasmesse in diretta televisiva nei vari paesi del mondo grazie ad una produzione interna articolata con 13 telecamere ed un drone. 225 minuti di diretta “Worldwide”. Altro punto di forza sono stati i volontari, 270 per l’esattezza, che uniti ai 170 studenti plurilingue provenienti da tre Istituti della Provincia di Latina hanno spinto i numeri a quota 440. I pernottamenti monitorati hanno superato quota 4000 pur trattandosi di un evento a porte chiuse. Questo in sintesi ha generato ricadute economiche complessive sul territorio superiori ai 2 milioni di euro.

La presentazione ufficiale del logo 2022 è stata ospitata oggi, martedì 14 dicembre, nella sala consigliare del Comune di Sabaudia alla Presenza del Sindaco Giada Gervasi. Accanto al Sindaco, il Presidente del Comitato Organizzatore e Vice Sindaco Alessio Sartori, in collegamento Roberto Tavani – Delegato del Presidente allo Sport Regione Lazio.

In prima linea anche alcuni atleti del gruppo olimpico della federazione italiana canottaggio. Le campionesse olimpiche Federica Cesarini e Valentina Rodini, Stefano Oppo e Pietro Ruta, bronzo a Tokyo in doppio pesi leggeri, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo, bronzo in quattro senza sempre ai Giochi giapponesi.

Il logo 2022 affonda le sue radici proprio nella valorizzazione del territorio. In primo piano svetta la torre civica, fulcro della città con i sui 46 metri d’altezza. La scelta è ricaduta su questo emblema cittadino che all’interno del suo travertino custodisce la prima pietra su cui venne fondata Sabaudia. Il logo degli Europei racconterà quindi l’inizio di un nuovo viaggio per Sabaudia che attraverso gli eventi sportivi mira ad attrarre una nuova forma di turismo: il turismo sportivo.