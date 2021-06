Sabaudia, apre la sede distaccata dell’Ufficio Tributi

Da quest’oggi, lunedì 7 giugno, apre la sede distaccata dell’Ufficio Tributi in via Duca della Vittoria 63, con l’obiettivo di offrire maggiore supporto al servizio di assistenza a cittadini ed imprese e opportunità di una ottimizzazione della conoscenza dei dati territoriali.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, l’Amministrazione comunale ha scelto di affidare per un anno l’attività di sostegno al settore alla società Heramus, a garanzia di una gestione più moderna e manageriale della macchina amministrativa partendo dal riordino della banca dati.

“Negli ultimi anni si è avuta un’evoluzione normativa e sono state necessarie delle esigenze di bilancio per garantire un alto livello qualitativo dei servizi, soprattutto visto il periodo pandemico che stiamo attraversando, le decisioni politiche devono essere prese attraverso un supporto della conoscenza del territorio e della popolazione. Per attuare questa strategia abbiamo stretto un rapporto di collaborazione con la società Heramus, leader nel settore, al fine di giungere alla costruzione di una completa “banca dati” (partendo in primis dai dati delle unità immobiliari) per puntare a una moderna gestione della macchina amministrativa comunale” dichiara l’Assessore comunale alle Finanze ed al Bilancio, Gianpiero Macale.

“L’apertura dello sportello –commenta il Responsabile di Settore, Antonio Vitelli- offrirà al cittadino un supporto maggiore per aggiornare e/o correggere i propri dati attraverso il confronto immediato con personale specializzato a fornire informazioni e risolvere eventuali criticità. Contemporaneamente il progetto permette all’Ente una riorganizzazione più efficiente ed efficace della banca dati con una ricaduta di certo positiva in termini di servizi in favore della comunità”.

“Il progetto attuato a Sabaudia rappresenta un passaggio chiave nel percorso evolutivo verso un modello di “math driven city” che ho da sempre considerato quale modello gestionale vincente da applicare nella pubblica amministrazione locale -sottolinea il responsabile del progetto Giancarlo Asilo- Gestire al meglio i dati di un territorio comunale rappresenta la formula vincente per i conti dell’Ente e di riflesso un elevato standard qualitativo dei servizi offerti a cittadini ed imprese”.