Terracina, ENI simula una perdita dall’oleodotto Gaeta Pomezia

Nel comune di Terracina, in questa settimana tra oggi e l’11 giugno, ENI effettuerà una importante esercitazione nell’area prossima al canale Canneto al fine di testare le procedure di sicurezza e l’efficacia delle misure preposte alla minimizzazione dei rischi ambientali. Verrà simulata una perdita dall’oleodotto Gaeta Pomezia, in un’area prossima ad abitazioni e a via Fiacca. Saranno coinvolti, oltre alle squadre di Eni e di imprese esterne, anche gli Enti del territorio, tecnici comunali, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine.

L’oleodotto Gaeta Pomezia è dotato di impianto di allarme vibroacustico, installato da Eni al fine di contenere il fenomeno delle effrazioni dolose e i conseguenti danni ambientali e rischi alla popolazione.

All’esercitazione parteciperanno come osservatori rappresentanti degli Enti (Prefettura, Vigili del Fuoco, ARPAT, ASL) al fine di verificare in maniera diretta le modalità e i tempi di risposta, le procedure, le attrezzature di pronto intervento e i mezzi di protezione individuale, nonché a sensibilizzare e proseguire l’addestramento del personale riguardo ai comportamenti da osservare nei casi di emergenza.