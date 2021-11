Sabaudia, apre lo “Sportello Autismo”

Il Comune di Sabaudia e l’Associazione Latinautismo A.p.s danno vita allo “Sportello Autismo” per il supporto alle famiglie del territorio con bambini, adolescenti e adulti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Situato presso la sede dei Servizi Sociali, in Corso Vittorio Emanuele III n.8, lo Sportello informativo è a disposizione gratuitamente per consulenza e orientamento in ambito legale, sanitario e scolastico ed è finalizzato a supportare l’inclusione sociale e scolastica, una pari dignità sociale, il diritto all’autonomia e al lavoro delle persone con autismo.

Le volontarie ricevono esclusivamente il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30, previo appuntamento ai numeri 366 9949273 (Alessia), 335 1322229 (Laura) e 3285313173 (Monia).