Sabaudia, cambio del Comandante del Centro Sportivo Remiero

Si è svolto il primo ottobre, nell’area esterna di Mariremo Sabaudia, la cerimonia solenne del cambio del Comandante, presenziata dal Contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani, ed ha visto il simbolico scambio di posto tra il Comandante cedente, il Capitano di Fregata Sergio Lamanna, e l’accettante che ha ricevuto il testimone del Centro Sportivo Remiero, il Capitano di Fregata Francesco Vittorio Trizza.

La stessa cerimonia svolta nell’ormai il 30 settembre 2016, giorno in cui si è insediato a Mariremo Sabaudia il Comandante Sergio Lamanna; da allora il Centro sportivo della Marina ha registrato un continuo e costante rinverdimento raggiungendo il valore riconosciuto di centro di preparazione olimpica e sede di eventi di vertice internazionale.

Un partner sportivo importante la Marina Militare che ha dato ai suoi uomini, d’istanza a Mariremo, il compito di rappresentarla tanto in nome della Forza Armata, quanto di quell’eccellenza che fa del nostro Paese un patrimonio mondiale.

Ora l’onere del comando di questo centro di eccellenza è passato al Capitano di Fregata Francesco Vittorio Trizza, che da lunedì 4 ottobre la eserciterà con tutte le sue capacità.

Nonostante provenga dai settori operativi a bordo delle navi, lo sport resta una parte integrante dell’addestramento di ogni marinaio e la “disciplina” sportiva non è poi così distante da quella militare.

Lo sport ha lo scopo di far sviluppare loro le capacità marinaresche oltre ad introdurli al concetto di equipaggio, inteso come sforzo proteso alla condivisione degli obiettivi individuali per il raggiungimento del fine comune.

Quindi il futuro del centro sportivo remiero resta in mani sicure, e con il centro, restano in buone mani gli sport remieri e l’eccellenza della nostra nazione.