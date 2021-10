Grave incidente stradale sulle Pontina, perdono la vita due 18enni

Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla Pontina. Tre auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire, una delle auto coinvolte si è ribaltata dopo l’impatto. Il bilancio è di due vittime giovanissime e sei feriti.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di via Apriliana, in direzione Latina. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, la polizia stradale e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.