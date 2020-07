Sabaudia, carcassa di una capra trovata in spiaggia: interviene l’Anc

I resti di una capra trovati in spiaggia a Sabaudia, vicino Villa Volpi. Dopo quelli di un cinghiale avvistati e rimossi un paio di settimane fa, ieri i volontari del nucleo di protezione civile dell’Anc Sabaudia, al comando del maresciallo Enzo Cestra, hanno risposto ad un’altra segnalazione.

Un bagnante aveva notato la carcassa e ha chiamato per farla rimuovere. I resti erano in avanzato stato di decomposizione. La pattuglia dell’Associazione nazionale carabinieri, in turno di servizio Avvistamento incendi boschivi, ha interdetto la zona con del nastro segnaletico sollecitando nel contempo le autorità competenti a richiedere l’intervento della ditta preposta allo smaltimento, per ripristinare la salubrità dell’ambiente.