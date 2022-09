Sabaudia, dopo il Varco Moravia riapre un altro acceso all’arenile

Dopo la riapertura di sei servitù e dello storico “Varco Moravia”, il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha pubblicato una nuova ordinanza per aprire e rendere finalmente fruibile al pubblico il varco di accesso all’arenile che si trova in prossimità del numero civico 110 della Strada Lungomare Pontino, tra il Ponte Giovanni XXIII e Torre Paola.

L’apertura del varco, soddisferà le aspettative dei tanti turisti e cittadini di fruire liberamente del passaggio e dell’area demaniale destinata a spiaggia libera, senza essere costretti a percorrere a piedi lunghi tratti di strada a causa della ridotta presenza di accessi all’arenile, anche con il rischio di essere investiti dai veicoli in transito, favorirà all’esigenza le attività di pronto soccorso, protezione civile e sicurezza pubblica.

Il TAR del Lazio-Sezione distaccata di Latina con proprie recenti sentenze ha evidenziato che il problema della chiusura dei varchi lungo la Strada Lungomare si riflette direttamente sul diritto della collettività di accedere liberamente alla spiaggia di Sabaudia, lungo tutto il tratto compreso tra Ponte Giovanni XXIII e il promontorio del Circeo.

Sul rispetto dell’ordinanza sindacale, che per quest’anno avrà validità sino al 30 settembre, mentre per gli anni prossimi varrà per tutta la stagione estiva, vigileranno ora la Polizia Locale e i Carabinieri. In caso di inadempienze scatteranno le denunce.