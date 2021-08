Sabaudia, Educamp CONI: si è concluso il camp estivo multisport presso la Caserma Piave della Marina Militare di Sabaudia

Venerdì 13 agosto si è concluso l’educamp CONI presso la Marina di Sabaudia.

Il centro estivo multisport dedicato a bambini tra i 6 ed i 14 anni è una tradizione CONI da moltissimi anni ma ha saltato l’edizione 2020 a causa del Covid. Ripartito quest’anno sotto la direzione del nuovo Delegato CONI Latina, Alessia Gasbarroni, ha visto la partecipazione di 200 bambini impegnati dalle 8.30 alle 17, dal lunedì al venerdì, presso la Caserma Piave della Marina Militare di Sabaudia, per 4 settimane (19 luglio-13 agosto).

Un’occasione per consentire ai ragazzi di provare più sport e sceglierne, magari, uno in seguito. Canoa, Canottaggio, Dragon Boat, Rugby, Karate, Badminton, Scherma, Tiro con l’arco, Pallamano e Test di Efficienza Motoria (T.E.M.), insegnati da professionisti di altissimo livello provenienti direttamente dalle Federazioni: Adriano De Nardis per il Badminton, Antonio Ceccacci per il Karate, Claudia Compagnucci per il tiro con l’arco, Cristina Palazzi Gianantonio Baratto Massimiliano Faraci Bellini Leonardo per il canottaggio, Tiziano Carollo Martina Celebrin per la Canoa, Vincenzo Iuliano per il Dragonboat, Michele Manzi per il Rugby, Jacopo Mantovani e Francesco De Paolis per la scherma, Learco Giovannangeli per la Pallamano ed i T.E.M., tutti sotto il coordinamento generale del direttore tecnico maestro di sport Marcello Zanda. Professioniste di altissimo livello anche le educatrici che hanno gestito ed intrattenuto i bambini con attività sportive e non: Claudia Bridda, Marina Massetti, Federica Barbato, Roberta Romagnuolo.

«Un successo» ci dice la Delegata CONI Latina Alessia Gasbarroni «nonostante le difficoltà legate al covid siamo ripartiti alla grande. Non è stato facile riprendere con i contagi ancora circolanti, abbiamo dovuto stilare un protocollo anticontagio da far approvare dallo Stato Maggiore della Marina, svolgendosi il camp in una struttura militare, e nominare un covid manager per la sua applicazione. Inoltre siamo stati costretti ad imporre il limite di 50 iscrizioni a settimana per poter mantenere le distanze adeguate nei locali chiusi. Fondamentale è stato il supporto della Marina e di tutto il personale della Caserma, oltre ovviamente all’eccellente operato delle educatrici e dei tecnici, nonché alla pluriennale esperienza del direttore tecnico Marcello Zanda, un’ottima sinergia tra CONI e Marina, un grande gioco di squadra insomma, a tutti loro va il mio più sentito ringraziamento per la splendida riuscita dell’evento. Inoltre sono particolarmente contenta che i bambini partecipanti, quest’anno, provengano maggiormente dalla nostra provincia, una più intensa pubblicità dell’evento sul territorio ha dato i suoi frutti. L’educamp è un’occasione unica per provare diversi sport in una sola settimana, generalmente si avrebbe bisogno di diversi anni per approcciarsi a così tante discipline, questo camp invece dà la possibilità di sperimentare tanto in breve tempo, senza contare che le strutture i mezzi ed il personale di cui ci si avvale è tutto top level, la cornice del lago di Paola e la struttura della caserma, tenuta come un gioiellino, poi, danno il tocco finale».

Il comandante della Marina Militare, Sergio Lamanna, riguardo dell’Educamp afferma: “La Marina Militare nella sede di Sabaudia ha istituito i propri stabilimenti al fine di coniugare, sin dal principio, le esigenze formative della Forza Armata con quelle di supporto al neonato comune italiano. Il supporto sociale, didattico, formativo e sportivo verso i giovanissimi dell’agro pontino è sempre rientrato nelle finalità dell’Ente, garantendo ai giovani locali grandi possibilità di crescita e sviluppo sportivo, agevolando e sostenendo la vocazione sportiva della città in ogni sua accezione: agonistica, formativa e finanche economica”.

Soddisfatto dell’organizzazione dell’Educamp si dice anche il Presidente Regionale CONI Lazio, Riccardo Viola, ma non si ferma qui però. Il 30 agosto è prevista, infatti, un’altra settimana presso l’impianto sportivo Aquaria nella zona industriale di Mazzocchio, ad un km dalla stazione di Priverno – Fossanova.