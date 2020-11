Sabaudia, furto al Conad: i furfanti non arrivano alla cassaforte. Le indagini dei carabinieri

Alcuni malviventi la notte tra il 15 e il 16 novembre si sono introdotti nel Conad di Sabaudia per un furto. I furfanti puntavano alla cassaforte, ma non sono riusciti ad aprirla. Si sono consolati con alcuni telefoni cellulari che erano sul bancone e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso per entrare, ma è scattato l’allarme e sono dovuti fuggire per non essere sorpresi dai carabinieri intervenuti sul posto. Al vaglio di militari anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.