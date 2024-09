I militari del Nucleo “Parco” Sabaudia, grazie all’intensificazione del dispositivo di vigilanza e controllo delle aree più sensibili al fenomeno incendi del Parco Nazionale del Circeo, messo in atto dal Reparto Carabinieri “Circeo”, sono riusciti a risalire all’autore che ha appiccato l’ennesimo innesco, causando due incendi del 28 agosto scorso di cui uno ha interessato una superficie di circa 8.000 mq di bosco misto di eucalipteto e specie Quercine, nel Comune di Sabaudia.

Con le alte temperature registrate nei mesi di luglio ed agosto si è avuto un aumento del fenomeno degli incendi e i Carabinieri Parco, intensificando l’attività di controllo, hanno sviluppato una serie di informazioni raccolte sul posto che hanno condotto al presunto sospettato che è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso.

Vagliato il quadro indiziario raccolto a suo carico dall’Autorità Giudiziaria, è stato, pertanto, denunciato a piede libero, per incendio doloso e per distruzione delle bellezze naturali.