Sabaudia, i vini della cantina Tre Terre sbancano al concorso Qualità Italia

Sono sei i vini che hanno ottenuto menzioni alla X edizione del concorso enologico nazionale. Gestione eco compatibile e ricerca maniacale della qualità alla base del successo. La Cantina Tre Terre di Sabaudia è il produttore italiano che ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti alla X edizione del Premio Qualità Italia, l’unico concorso enologico che, grazie a una commissione di esperti di varie regioni d’Italia, garantisce trasparenza e professionalità nella degustazione e valutazione dei vini partecipanti.

Sei i vini della cantina di Sabaudia che hanno ottenuto menzioni: 2 rossi, 3 bianchi e un rosato, e unico produttore laziale a cui è stato assegnato l’Attestato di riconoscimento regionale. Ecco, nel dettaglio, i vini premiati:

Shiraz 2002 nella categoria Vini Rossi Igt;

Moscato Bianco 2022, categoria Vini Bianchi Igt;

Passito Nettare di Circe 2023, categoria Vini Passiti Igt;

Rosato Fragili Giochi di Luce 2024, categoria Vini Rosati Igt

Cantina Tre Terre è stata inoltre l’unica azienda laziale ad aver ottenuto l’Attestato di Riconoscimento Regionale per altri due vini:

Particella 22 del 2021, nella categoria Vin Rossi Igt annate precedenti al 2021;

Vivace Bianco Frizzante Igt, nella categoria Vini Frizzanti

“Aver ottenuto riconoscimenti per sei dei nostri vini – spiega Fortunato Maccotta, titolare ed enologo della Cantina Tre Terre – conferma la qualità del lavoro che viene fatto nella nostra azienda, a partire dai vigneti per finire in cantina. Abbiamo un’attenzione maniacale per la qualità dei nostri vini. Produciamo vini solo da uve dei nostri vigneti, che vengono a raccolte a mano e vinificate naturalmente senza alcuna forzatura o l’aggiunta di lieviti selezionati o attivanti di fermentazione. Utilizziamo dosi di solfiti di gran lunga inferiori a quelli consentiti nel biologico”.