Una serie di incontri dentro e fuori dal palazzo comunale per un confronto aperto e costruttivo sulle tematiche più importanti per la città di Sabaudia. E’ questo il filo conduttore degli appuntamenti, settimanali e mensili, che, dopo lo stop dettato dalla pandemia, il sindaco Giada Gervasi ha ripreso a svolgere con una programmazione più ampia e capillare.

Ogni sabato mattina presso il palazzo comunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il primo cittadino, salvo impegni istituzionali, si dedica al ricevimento dei residenti e non solo per ascoltare istanze e riflessioni ed illustrare i numerosi progetti portati a termine e in cantiere sul territorio comunale.

Sempre a cadenza settimanale, nella serata del lunedì, il confronto, nel palazzo comunale o in altro luogo concordato in modo preventivo, si sposta su tematiche specifiche aperto a comitati, associazioni ed imprenditori del settore. Il primo appuntamento si svolgerà il prossimo 20 settembre e sarà utile ad affrontare il tema del piano del commercio e l’attuazione del Piano dell’Arredo Urbano.

Infine, da domenica 3 ottobre, verranno organizzati momenti di incontro con gruppi di cittadini, comitati, associazioni ed imprenditori in piazze o spazi pubblici o privati per un confronto sulle problematiche territoriali, la crisi pandemica e la ripartenza.

Per richiedere un incontro occorre telefonare ai numeri 0773.514217/514223 o semplicemente inviare una richiesta all’indirizzo mail ilsindacoincontra@comune.sabaudia.latina.it, specificando nome, cognome, recapito telefonico e la motivazione per rispondere in maniera esaustiva alle istanze, facilitando l’operatività del confronto.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni ancora in atto, in materia di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19, è obbligatorio l’uso della mascherina.

“Sono contenta di aver potuto riprendere gli incontri perché credo che sia fondamentale avere un costante confronto con i miei concittadini, nell’ottica della condivisione e del miglioramento di un percorso che li vede protagonisti insieme alla crescita della città di Sabaudia”, dichiara Gervasi.