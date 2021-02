Sabaudia, incendio nella notte. Intervengono i VV.FF

Poco prima della mezzanotte scorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Sabaudia, in via Formicosa, a seguito di alcune segnalazioni relative a un incendio di notevoli proporzioni.

Il personale, immediatamente intervenuto, ha constatato che l’incendio stava interessando una azienda agricola, coinvolgendo in particolare alcuni mezzi agricoli e un fienile andato completamente distrutto.

Per ora le cause dell’incendio restano da chiarire, ma non si registrano persone coinvolte.