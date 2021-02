LATINA- Sono scattate le manette per due cittadini stranieri accusati di reati vari e rintracciati dalla Questura di Latina dopo una specifica attività di indagine.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato F.V.A., cittadino straniero, classe ’90, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio. Contro di lui è stata emessa un’ulteriore sentenza di condanna di 1 anno e 11 mesi a seguito di una rapina impropria commessa a Latina lo scorso 19 settembre 2008.

L’uomo all’epoca dei fatti dopo aver commesso il furto all’interno del supermercato Panorama, pur di guadagnarsi la fuga non aveva esitato a ingaggiare una colluttazione con il Pubblico Ufficiale che aveva tentato di fermarlo, causandogli lesioni personali poi giudicate guaribili in 15 giorni.

Non solo, la polizia ha rintracciato anche S.Y., cittadino marocchino classe ’75, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l’espiazione della pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione. L’uomo dovrà scontare un cumulo di pene derivate da reati contro il patrimonio e in violazione alla normativa concernente gli stupefacenti.