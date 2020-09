Sabaudia, incidente con la moto sul lungomare. Ferito un uomo

Un motociclista è rimasto ferito, questa mattina, in seguito ad un incidente stradale all’incrocio tra la Strada Lungomare e Via Sant’Andrea a Sabaudia.



L’uomo, a bordo di una Honda, si è scontrato con una Ford Kuga mentre percorreva il lungomare in direzione Sant’Andrea.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sabaudia e una squadra della protezione civile della Anc in supporto per la viabilità. il conducente della moto è stato trasportato in ospedale.