Dopo una parentesi internazionale, Giulio Sabbi ritorna in Italia e sceglie il numero 10 di maglia con la Top volley Cisterna. Un amore per questo numero che affonda le sue radici nel tempo, ha accompagnato infatti l’opposto laziale in tanti campionati durante la sua carriera. Il ritorno a casa, celebrato anche dalla nascita della sua seconda figlia Gaia, si porta sempre dietro stimoli importanti e tanta voglia di dimostrare il proprio valore e le proprie ambizioni nella stagione di Superlega che inizierà con l’anticipo della Del Monte Coppa Italia.

“Sto abbastanza bene e ci stiamo impegnando molto in questa preparazione che è iniziata con temperature molto alte, per questo è stata dura ma chiaramente stiamo lavorando sodo con la consapevolezza che tra poco s’inizia a fare sul serio – spiega Giulio Sabbi– il nostro è un gruppo molto motivato, che ha voglia di lavorare e sicuramente con questo atteggiamento potremo lavorare giorno dopo giorno. A Cisterna mi trovo bene, cercherò di portare alla squadra tutta la mia carica e la mia voglia di migliorare sempre: nelle prime settimane di preparazione oltre alla palestra ci siamo anche ritrovati a cena, per fare gruppo, quindi il cosiddetto team-building è stato portato avanti e sta andando alla grande”.

Lunedì prossimo la Top volley, agli ordini di coach Tubertini, tornerà ad allenarsi dopo la pausa del weekend concessa ai giocatori: i pontini si troveranno la mattina dalle 9:00 alle 11:00 per la seduta di pesi e nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00 è in programma la tecnica al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina. Nel rispetto del protocollo Covid-19, gli allenamenti sono tutti a porte chiuse. Gli allenamenti a Cisterna proseguiranno fino a venerdì, poi la squadra partirà per Piacenza dove domenica pomeriggio alle 18:00 è in programma il debutto stagionale in Del Monte Coppa Italia.