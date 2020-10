Sabaudia, incidente mortale sulla Migliara 53: perde la vita un ragazzo

Dramma questa mattina a Sabaudia. In un violento incidente stradale è morto un ragazzo giovanissimo. Lo scontro tra un furgoncino Doblò e una Fiat 600 è avvenuto all’incrocio tra la strada Segreta e via Migliara 53.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, anche con una eliambulanza, ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico.