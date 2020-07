Sabaudia, incidente tra un motorino e un trattore: ferito anche un bimbo

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla Litoranea a Sabaudia. Due le persone ferite, tra cui un bambino.

Il ragazzino era sul motorino insieme al padre quando è avvenuto lo scontro con un trattore. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità e i volontari Anc Sabaudia che hanno veicolato invece il traffico per consentire i soccorsi in totale sicurezza.