Sezze, 6 fermi per droga: sequestrati 20 chili di cocaina. Gli arrestati dal gip

La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato ieri sei persone dopo aver trovato, nel camion in un piazzale a Sezze 20 chili di cocaina.

In carcere sono finiti Giuseppe Purita, 48 anni, Sebastiano Campisi, 43 anni, di Latina, Riccardo e Andrea Sarallo di 37 e 46 anni, di Aprilia, Antonio Susca, 35 anni e Luca Colaninno, di 28 anni, originari di Brindisi.

Sull’operazione che è stata velocissima, forse parte di un’inchiesta più vasta, non ci sono particolari e nulla è trapelato anche questa mattina durante gli interrogatori di convalida dei sei arrestati. Purita, Susca e Colaninno si sono infatti avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Mario La Rosa.

I due Sarallo e Campisi, difesi dall’avvocato Iacovacci, hanno invece spiegato di non sapere nulla della sostanza stupefacente. Il piazzale sarebbe dei Sarallo, per quello, hanno spiegato, erano lì. “Ho soltanto aiutato a scaricare il camion – ha detto invece Carpisi – ma della droga non ero a conoscenza”. Il giudice si è riservato sulla convalida del fermo.