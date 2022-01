Sabaudia, Luca Mignacca nuovo segretario cittadino del PD

Luca Mignacca è il nuovo segretario cittadino del PD di Sabaudia. L’elezione è arrivata nel corso del congresso comunale all’Hotel Le Palme, iniziato con un minuto di silenzio nel ricordo di Davi Sassuoli. Mignacca raccoglie il testimone di Amedeo Bianchi, primo firmatario della mozione a sostegno della sua candidatura unitaria.

I presenti

Sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore La Penna, i consiglieri comunali Sandro Dapit e Luca Danesin, che hanno portato il saluto del Sindaco Giada Gervasi, alle prese con il Covid.

Un contributo importante è venuto dal mondo produttivo ed in particolare

dall’intervento del Presidente di Confartigiano Riccardo Castelli, che ha richiamato

l’attenzione dell’Assemblea su bandi INAIL finanziati dalla Regione e sulla legge di

riordino del demanio marittimo.

Di indubbio rilievo gli interventi di Franca Rieti segretario cittadino di Latina, di Carlo

Medici, già Presidente della Provincia e Sindaco di Pontinia e del Coordinatore della

Commissione Congressuale Provinciale Francesco Scacchetti che ha illustrato le

ragioni della deroga al regolamento concessa per la celebrazione dei congressi

ricordando il prezioso lavoro svolto, in questa direzione, dal Commissario Provinciale

Matteo Mauri.

Poi è stato il turno del candidato unitario alla carica di Segretario Cittadino Luca

Mignacca che ha illustrato i punti salienti della mozione “Ripartenza Democratica”, che

hanno analizzato i drammatici effetti delle crisi economica e sociale amplificati dalla

pandemia e riproposto la centralità ed il ruolo del partito per la elaborazione di una

proposta politica credibile e la necessaria selezione della classe dirigente in grado di

interpretarla.

I temi

Il candidato segretario ha illustrato inoltre le principali linee programmatiche che hanno

toccato vari argomenti quali il collegamento Roma-Latina, l’approvazione del Piano

del Parco, la riduzione delle imposte e delle tasse comunali alle attività produttive, la

realizzazione di stazioni automatizzate per i conferimento differenziato dei rifiuti, il

recupero alla dimensione pubblica dell’Hote Sabaudia al Lago, l’acquisizione al

patrimonio pubblico del Cinema Augustus, il Concorso di Idee per il recupero dell’area

ex Brigantino e della piazza antistante; la realizzazione di strutture per lo sport

ludico/amatoriale e non solo per lo sport agonistico; la interconnessione tra il centro

della città e i borghi, le misure di sostegno alla imprenditoria giovanile, il

potenziamento dei servizi di assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili,

la maggiore presenza della polizia municipale nella centro e nei borghi.