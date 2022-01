Sono ritenuti i responsabili del furto con scasso di una cassetta delle offerte nella chiesa di San Pietro in Formi a Campoverde, nel comune di Aprilia. Episodio segnalato ai carabinieri lo scorso 2 gennaio, per il quale è stata denunciata una coppia di italiani, 34enne lui e 24enne lei. Indagini della Stazione Carabinieri di Campoverde, che hanno stretto il cerchio attorno ai due, i quali hanno portato via un quantitativo non precisato di soldi, soprattutto monete.