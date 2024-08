Sabaudia, minacciati con una mazza da baseball: i carabinieri indagano

Due uomini di nazionalità indiana sono stati minacciati a Sabaudia in un negozio di generi alimentari. I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nel negozio, di proprietà di un cittadino indiano di 41 anni, residente a Sabaudia, dove due cittadini indiani che si trovavano nei pressi dell’ attività intenti a consumare degli alcolici, sono stati avvicinati da dei connazionali a bordo di due autovetture, che li minacciavano con mazze da baseball.

Le due vittime, per difendersi, hanno lanciato verso gli aggressori delle bottiglie riuscendo così a metterli in fuga. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri di Sabaudia atti a identificare gli autori del reato e il motive di tale gesto.