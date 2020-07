Positivo al coronavirus a ben due tamponi questa mattina è uscito di casa e salendo su treno e autobus è andato e tornato da Roma. Si tratta di un cittadino indiano rientrato qualche giorno fa dal Bangladesh purtroppo con il Covid-19, residente a Sabaudia. L’uomo era in quarantena, ma nonostante avesse anche la febbre, si è messo in viaggio.

Quando le forze dell’ordine hanno verificato che era irreperibile il paziente è stato cercato e individuato e al ritorno ha trovato ad aspettarlo carabinieri, polizia locale, personale della Croce Azzurra di Sabaudia. Attraverso un trasporto protetto, per evitare contagi, è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Sono state quindi avviate tutte le misure per il contact tracing, per verificare con chi l’uomo sia entrato in contatto, anche se in questo caso avendo preso più mezzi di trasporto, la cosa non sarà così semplice.