Il coronavirus è ancora fonte di preoccupazione anche in provincia di Latina. Oggi la Asl ha registrato 4 nuovi casi positivi: 2 a Pontinia, e due fuori regione, una coppia domiciliata in Lombardia, ma di rientro a Formia per una visita familiare.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono così a 595, di cui 518 guariti. Le persone positive sono ancora 40, di cui 17 trattate a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti, del capoluogo pontino.

Nel Lazio invece sono stati registrati oggi, 24 luglio, 18 nuovi casi e un decesso. Di questi 13 sono vengono dall’estero: 9 casi di nazionalità del Bangladesh sono coda dell’ultimo volo proveniente da Dacca, due dall’India e due casi dalla Turchia.

Il Valore RT nel Lazio è di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa. Restano però forti timori per i casi di importazione e la movida.