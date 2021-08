Sabaudia, prima schiusa di uova di tartaruga Caretta Caretta

Si è registrata la prima schiusa documentata di uova di tartaruga “Caretta caretta”, del nido deposto nella spiaggia di Sabaudia in località nota come Bufalara.

Un evento molto atteso e accolto con grande stupore ed emozione dai volontari della rete TartaLazio, dal neo Presidente dell’Ente Parco nazionale del Circeo Giuseppe Marzano, dagli operatori dell’Ente Parco e da tutti quei cittadini che in questi giorni hanno seguito l’evento.

Venticinque le piccole tartarughe nate che sono state temporaneamente spostate in appositi contenitori riempiti di sabbia umida, un’attività necessaria per permettere ai biologi di TartaLazio di effettuare controlli prima di liberarle in mare.

Con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Terracina i responsabili della rete TartaLazio hanno deciso di liberare le piccole tartarughe in mare aperto, dopo avergli fatto percorrere la distanza dal nido al mare, fondamentale per l’imprinting con il luogo di nidificazione.

L’Ente Parco rivolge un doveroso ringraziamento a tutti i volontari, a TartaLazio, alla Capitaneria di Porto di Terracina e al Raggruppamento dei Carabinieri Forestali che in questi giorni hanno presidiato il nido per far sì che tutto si svolgesse in perfetta sicurezza per le neonate tartarughe.