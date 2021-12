Sabaudia, riaperta la Palestra di Borgo Vodice 

Presa in mano quattro anni fa, la palestra di borgo Vodice, al tempo inutilizzabile a causa di vari danneggiamenti, ad oggi è stata definitivamente rinnovata.

Dal luglio del 2017 iniziò un lavoro attento e lungo per reperire i fondi necessari al rifacimento della palestra, arrivando così a partecipare al bando “Pronti Sport Via!”, specifico per l’impiantistica sportiva.

Quasi un anno dopo, a giugno 2018, vennero stanziati, con un cofinanziamento, 42mila euro, pari a circa l’80% della spesa totale di ristrutturazione, a cui si sono aggiunti da subito circa 28mila euro, visto che un’ulteriore esame aveva evidenziato importanti interventi da fare, data la mancanza totale di manutenzione dalla sua realizzazione risalente alla metà degli anni ‘80.

Durante i lavori su pavimentazione e spogliatoi, sopraggiunsero ulteriori problemi, che resero impossibile continuare e terminare i lavori con la cifra stanziata, per cui vennero ripetute le procedure di richiesta di finanziamento per poter completare la ristrutturazione.

Nel settembre del 2019, la Giunta ha quindi deliberato un nuovo indirizzo per riavviare le procedure, nel giugno del 2020 è stato affidato l’incarico per il nuovo progetto esecutivo, nel gennaio del 2021 è stato approvato il progetto in variante e nel giugno del 2021 i lavori sono stati completati con la certificazione della regolare esecuzione.

Pertanto lo scorso settembre gli uffici hanno potuto concedere l’impianto sportivo in concessione, ma una nuova tegola si è aggiunta all’elenco delle cose da sistemare: il sottotetto, che non era stato oggetto di intervento, era accessibile ai volatili, soprattutto piccioni, che creavano non pochi problemi.

Poiché l’ottica è sempre quella di eseguire i lavori in modo completo, è stato affidato un nuovo incarico per installare una rete antivolatili e verificare, nel contempo, l’assenza di eternit sul tetto. Nei giorni scorsi si è proceduto ad una pulizia e ad un sanificazione completa, resasi necessarie per rimuovere quanto lasciato dai volatili e rendere l’ambiente sicuro.

Ora, che tutto è stato risolto e definito, è stato possibile riaprire la Palestra di Borgo Vodice, ridando vita ad un impianto prima completamente abbandonato.

Al momento di interventi ne sono già stati programmati altri, per mettere in sicurezza le scuole e gli altri impianti sportivi del territorio, oltre a prevedere l’ampliamento e/o la realizzazione di altre strutture.