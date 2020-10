Una persona è scomparsa a Sabaudia e in queste ore si sono attivate le ricerche dei carabinieri. Si tratta di Federico Ginanneschi, 59 anni. E’ uscito di casa alle 8 questa mattina e da allora non si hanno più sue notizie. Non ha portato con sé né i documenti né il telefono cellulare.

Indossa un giubbotto verde, un paio di jeans e uno zaino della Lotto di colore blu e grigio. Chiunque lo veda può contattare il figlio al numero 329 1668783.