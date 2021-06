Sabaudia, sovraindebitamento: consulenze gratuite per cittadini e imprese del territorio

Il Comune di Sabaudia istituisce lo sportello per la gestione delle crisi da sovraindebitamento, grazie all’intesa trovata e siglata con l’Ordine degli Avvocati di Latina che sarà a disposizione di cittadini, aziende e imprese agricole del territorio per fornire una adeguata informazione sulle caratteristiche e sulle possibilità offerte in tema dalla normativa vigente.

L’obiettivo del Protocollo è favorire e creare le condizioni affinché i soggetti sovra indebitati vengano informati attraverso i canali istituzionali dell’esistenza della legge del sovraindebitamento ed avviati agli sportelli per una valutazione gratuita della loro posizione.

Nell’ambito dello Sportello, l’Ordine degli Avvocati garantirà esclusivamente attività informative e divulgative in merito all’applicazione dell’istituto del sovraindebitamento e delle relative procedure nonché una prima e sommaria analisi potenziale delle singole questioni, evitando così qualsiasi forma di approfondimento del caso concreto che possa confliggere con i doveri deontologici e professionali, al fine di evitare che l’attività prestata possa causare situazioni di accaparramento di clientela. Inoltre l’Ordine fornirà all’Ente, con cadenza mensile, un resoconto circa il numero dei casi e delle problematiche trattate da ciascun gestore.

Lo sportello riceve su appuntamento il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede del Settore Servizi ai Cittadini, in Corso Vittorio Emanuele III. Per appuntamento è possibile contattare l’OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento) dell’ordine degli Avvocati di Latina al numero telefonico 0773-666595, dal lunedì al venerdì in orario 9.00-12.00, o inviare una mail all’indirizzo sovraindebitamento@ordineavvocatilatina.it.