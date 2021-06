Latina Lido, torna il Premio “Lido Green Marina di Latina”

Il Premio Lido Green Marina di Latina, torna per il secondo anno, l’iniziativa ambientale è promossa dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina in collaborazione con il Comune di Latina.

Il progetto si rivolge a tutti gli stabilimenti balneari e chioschi del lungomare di Latina e mira a valorizzare e sostenere l’impegno degli operatori che, nel corso della stagione balneare 2021, privilegiano la sostenibilità e il basso impatto ambientale.

In una nota Gustavo Giorgi, Presidente del CdA ABC, dichiara “Il Premio Lido Green Marina di Latina si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e comunicazione che ABC, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in atto sul litorale per promuovere una cultura della sostenibilità e sviluppare una nuova consapevolezza ecologica per la salvaguardia dell’ambiente e, in particolare, dell’ecosistema marino. Anche quest’anno Latina si è confermata Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Un’importante conferma che premia gli sforzi profusi negli ultimi anni dalla fattiva collaborazione tra ABC e Amministrazione sul fronte della qualità ambientale e dei servizi offerti sull’arenile”.

Silvio Ascoli, Direttore Generale ABC, spiega “La ABC distribuirà materiale informativo per il corretto smaltimento, gadget eco sostenibili e, presso gli stabilimenti, conetti anti-cicche per la lotta all’abbandono dei mozziconi di sigarette in spiaggia. Il Premio Lido Green Marina di Latina mira a diventare un appuntamento fisso per i cittadini e gli operatori del territorio, e un’occasione per incentivare e condividere le buone pratiche e i comportamenti virtuosi, perché solamente insieme si può raggiungere un grande risultato”.

I tre stabilimenti balneari o chioschi verranno valutati secondo i criteri previsti, riceveranno la targa “Lido Green Marina di Latina 2021” e un Voucher da spendere in fiori e piante per fornire un contributo all’ambiente e al decoro urbano. La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine della stagione balneare 2021.